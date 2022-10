Bei Nettetaler Club : Geflüchtete Kinder lernen Golfspiel

Nettetal Sport verbindet, da spielt Herkunft keine Rolle. Darum hat der Förderverein des Golfclubs Haus Bey Kinder aus der Ukraine und Eritrea zu einem Schnupperkursus eingeladen. Warum die Gäste das cool fanden.

„Jeder nimmt jetzt einen Schläger und dann bitte an den Hütchen aufstellen“, sagt Leonard. Der 14-Jährige, der schon seit mehreren Jahren Golf spielt, kippt einen mit Golfbällen gefüllten Korb um und zeigt, wie man mit dem Schläger einen Ball aus dem Korb holt, diesen in Position bringt und abschlägt. „Der starke Stand und die Körperrotation sind wichtig. Nicht nur mit den Armen den Schlag ausüben, sondern den ganzen Oberkörper mitnehmen“, erklärt er. Sieben junge Spieler schauen ihm aufmerksam zu.

Ein Stückchen daneben lernt eine weitere Gruppe junger Spieler, wie man puttet, also einen Ball der schon auf dem Grün unmittelbar am Loch liegt, gefühlvoll ins Ziel bringt. 21 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 17 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund, sind es, die an diesem Tag auf dem Gelände des Golfclubs zum ersten Mal einen Schläger in der Hand haben – begleitet von drei Golf-Pros und sieben jungen Spielern des Clubs. Möglich macht es der Förderverein Haus Bey. „Wir kümmern uns mit verschiedenen Angeboten um die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Golfsport. Wir hatten jetzt die Idee, Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund Golf spielen zu ermöglichen, die sonst nie die Gelegenheit dazu hätten“, sagt Angelika Odenius, Schatzmeisterin des Fördervereins. Ralf Schröder, Vorsitzender der Flüchtlingshilfe Nettetal, spricht von einer genialen Idee. „Über den Sport werden Menschen zusammengebracht. Es ist egal, ob Flüchtling oder nicht. Hier haben alle zusammen Spaß“, lobt Schröder.