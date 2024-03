Gefährliche Flüssigkeit Gefahrstoff ausgelaufen — langer ABC-Einsatz in Nettetal

In Ganzzkörper-Schutzanzügen füllten Einsatzkräfte die restliche in dem Behälter verbliebene Flüssigkeit in einen anderen Tank, um so eine weitere Ausbreitung des Gefahrgutes zu unterbinden. „Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt, und es wurden auch keine Einsatzkräfte durch das Gefahrgut verletzt“, betonte Heussen. Nach fünfeinhalb Stunden konnten die Arbeiten beendet werden. Die Einsatzstelle wurde einem Entsorgungsfachunternehmer übergeben, der sich um Reinigung der Einsatzstelle und Entsorgung von dekontaminiertem Material kümmert. Das Deutsche Rote Kreuz versorgte die Einsatzkräfte mit Speisen und Getränken.