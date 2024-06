Was DLRG Nettetal rät Sommer, Sonne, draußen Baden gehen? Wo Gefahren lauern

Zum Glück werden Maas und Rhein eher selten als Badegewässer aufgesucht. Aber auch in den Binnenseen der Region lauern Gefahren. Dessen sind sich viele Menschen nicht bewusst, wenn sie trotz des Badeverbots in den Nettetaler Seen im Sommer dort ins Wasser gehen. Ein beherzter Kopfsprung in einen der Seen ist angesichts des oft trüben Wassers keine gute Idee. „Man sieht oft nicht, wie tief das Wasser ist, und man sieht auch nicht, was sich am Boden befindet und wo man womöglich reintritt“, sagt Buckenhüskes. Womöglich verletzt man sich an Müll, man kann sich aber auch in Pflanzen verheddern oder im Wurzelwerk von Bäumen hängen bleiben und sich einklemmen.