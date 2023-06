Unfälle in Nettetal-Kaldenkirchen Gefährliche Kreuzung erhält „Haifischzähne“

Auch eine Auswertung der Polizei hat nach Angaben der Stadt ergeben, dass die Kreuzung Grenzwaldstraße/Severusstraße/Van-Alpen-Straße ist, was im Behördendeutsch als „Unfallhäufungsstelle“ bezeichnet wird. Diese Einstufung hat dazu geführt, dass sich Vertreter von Polizei und städtischem Nettebetrieb zusammengesetzt und nach einer Lösung gesucht haben. Ergebnis: Der Nettebetrieb hat an der Kreuzung sogenannte „Haifischzähne“ auf der Fahrbahn markiert. So wird das in der Straßenverkehrsordnung unter Nummer 342 geführte Verkehrszeichen genannt, das auf eine bestehende Vorfahrtsregelung besonders aufmerksam macht. Die Spitzen der weißen Dreiecke (Zähne) zeigen in Richtung wartepflichtiger Fahrzeuge.