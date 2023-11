Aktion in Nettetal Gedenktafel am ehemaligen Synagogen-Standort ist aufgestellt

Besonders gefreut hat Kückemanns, dass sich auch Schüler der Gesamtschule Nettetal für dieses Thema interessiert und bei der offiziellen „Übergabe“ der Gedenktafel Beiträge geliefert haben. Zumal über die Verfolgung und Ermordung der Juden in Kückemanns eigener Jugend kaum gesprochen wurde. „Ich habe das Wort Holocaust damals nie gehört. Darüber wurde geschwiegen“, sagt sie. Kückemanns kann sich aber noch gut daran erinnern, dass sie früher jeden Tag auf dem Weg zur Schule an den erst Anfang der 1960-er Jahre abgerissenen Überresten der Synagoge vorbeigegangen ist. Ein Zeugnis des totgeschwiegenen Geschehens am 10. November 1938, als Kaldenkirchener SA-Männer den Dachstuhl der Synagoge zum Einsturz brachten, war also noch lange unübersehbar vorhanden.