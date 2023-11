Gedenken in Nettetal Gedenktafel erinnert an jüdisches Leben in Kaldenkirchen

Noch ist die neue Gedenktafel, die auf einer abgegrenzten Fläche an der Synagogenstraße in Kaldenkirchen steht, eingezäunt. Am Dienstagvormittag hat der Nettebetrieb die vier Pfosten der Edelstahl-Konstruktion einbetoniert, nun muss der Beton noch trocknen. Voraussichtlich am Donnerstag wird der Zaun entfernt, heißt es aus der Stadtverwaltung. Auch einen Festakt soll es noch geben, allerdings nicht schon am 9. November: „Am Samstag, 18. November, wird die Gedenktafel um 11 Uhr feierlich der Öffentlichkeit übergeben“, kündigt die Vorsitzende des Bürgervereins Kaldenkirchen, Elvire Kückemanns, an.