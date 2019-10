Nettetal : Gedenken und Erinnerung der CDU

Nettetal Markus Lücker las aus Briefen seiner Breyeller Großtante, die sie 1944/45 an Verwandte schrieb.

Am Gedenkstein des Fliegerhorstes Venlo haben deutsche und niederländische Christdemokraten Blumen niedergelegt. CDU-Kreisvorsitzender Marcus Optendrenk und Venlos CDA-Parteivorsitzender Jos Teeuwen erinnerten am Grenzübergang in der Venloer Heide an die Bedeutung des größten „deutschen“ Militärflughafens im Zweiten Weltkrieg und die Schicksale, die der Krieg in ganz Europa hervorgerufen hat. „Als Christdemokraten ist uns wichtig, daran zu erinnern, dass auf beiden Seiten der deutschniederländischen Grenze Menschen unter Krieg und Gewalt gelitten haben. Gleichzeitig sind wir als Deutsche dankbar für die Versöhnung, die wir 75 Jahre nach den schweren Kämpfen rund um Venlo erleben dürfen“, so Marcus Optendrenk. Hier werde das Friedensprojekt Europa greifbar.