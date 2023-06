Vorreiter-Rolle für Nettetal Experten wollen Kaldenkirchens Fußgängerzone zu Denkmal machen

Kaldenkirchen · In Nettetal bahnt sich damit eine Deutschland-Premiere an. Am Dienstag, 13. Juni, sollen Denkmalpfleger Ergebnisse ihres Gutachtens präsentieren.

12.06.2023, 05:15 Uhr

Die Fußgängerzone von Kaldenkirchen ist nach Ansicht von Experten denkmalwürdig. Foto: Holger Hintzen

Es war eine Nachricht, die etliche Zuhörer verblüffte, als Markus Grühn, Leiter des städtischen Bereichs Stadtentwicklung und -planung, sie im März dem Planungsausschuss des Stadtrates mitteilte: Denkmalschützer des Landschaftsverbands Rheinland hätten ein Auge auf die Fußgängerzone geworfen und arbeiteten an einem Gutachten, ob nicht die gesamte Fußgängerzone Kaldenkirchens ein Baudenkmal sei. Sollte der Straßenzug diesen Status erhalten, wäre es deutschlandweit die erste komplette Fußgängerzone, die zum Denkmal erklärt würde.