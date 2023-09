In Nettetal-Kaldenkirchen So soll die Fußgängerzone zum Denkmal erklärt werden

Kerstin Walter, Denkmalexpertin beim Landschaftsverband Rheinland, hatte es im letzten Satz ihres Kostenpflichtiger Inhalt Gutachtens schon festgestellt: Es bestehe ein „Interesse der Allgemeinheit“ an der Erhaltung und Nutzung der Fußgängerzone in Kaldenkirchen als Baudenkmal – wegen der städtebaulichen Bedeutung. Und so wird es aller Voraussicht nach 2024 auch kommen. Denn das beim Landschaftsverband angesiedelte Amt für Denkmalpflege im Rheinland, für das die Gutachterin arbeitet, hat mit der Expertise auch die Eintragung der Fußgängerzone in die Denkmalliste beantragt. Die Untere Denkmalbehörde in Nettetal hat Folge geleistet und das Verfahren zur Aufnahme in die Liste eingeleitet. Laut Stadt hätte sie auch keine andere Wahl gehabt. „Die Entscheidung über die Eintragung in die Denkmalliste steht nicht im Ermessen der Behörde, das heißt, die Untere Denkmalbehörde ist zur Eintragung verpflichtet“, so die Stadtverwaltung in einer Vorlage, mit der sich der Ausschuss für Stadtplanung am Mittwoch, 27. September, beschäftigen soll.