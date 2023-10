Unfall in Nettetal Von Auto angefahren — Fußgängerin schwer verletzt

Nettetal · Eine Fußgängerin aus Nettetal ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Nettetal schwer verletzt worden. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

22.10.2023, 17:14 Uhr

Mit einem Rettungswagen wurde die 83-jährige Nettetalerin ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr auf der Lobbericher Straße. Dort war eine 60-jährige Autofahrerin in Richtung Lambertimarkt unterwegs. „In Höhe des dortigen Fußgängerüberweges übersah sie die von links querende 83-jährige Fußgängerin“, erklärte der Polizeisprecher. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin sei durch den Unfall schwer verletzt worden, so der Polizeisprecher. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(mrö)