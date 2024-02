Jugendfußballturnier in Nettetal Rhenania Hinsbecks Jüüte-Cup wird immer größer

Rhenania Hinsbeck spielt auf zwei nebeneinanderliegenden Fußballplätzen, die in vier Kleinspielfelder aufgeteilt sind. Von Jahr zu Jahr wächst das Turnier: Waren es beim ersten Jüüte-Cup 2022 noch 80 teilnehmende Teams, wurde 2023 bereits die Hunderter-Marke mit 108 teilnehmenden Mannschaften geknackt. „Bislang meldeten sich zum dritten Jüüte-Cup bereits rund 140 Teams an, vereinzelt sind in den Altersklassen D-, C- und B-Jugend noch Startplätze frei“, sagt Russmann. „Unser Verein legt besonderen Wert auf den Zusammenhalt und den Heimatbezug. Aus diesem Grund wurde das Jugendturnier auch nach dem Jüüte benannt. So wurden früher die Hinsbecker bezeichnet.