Zum fünften Mal in Nettetal Möhrenfest in Lobberich wird ein Streetfood-Festival

Es nennt sich zwar „Möhrenfest“, doch am Wochenende der Herbstkirmes in Lobberich, am Samstag, 21. Oktober, und Sonntag, 22. Oktober, bietet der Werbering noch einiges mehr für den Gaumen als Möhren: Es soll ein komplettes Streetfood-Festival mit allerlei Leckereien geben. Nach Angaben der Veranstalter werden ungefähr zehn verschiedene Anbieter den Festgästen Burger, Fisch, Wurst, Käse und andere Spezialitäten präsentieren. Am Samstag gibt es ab 19 Uhr Live-Musik auf dem Alten Markt.