Stadtrat in Nettetal : Fünf Fraktionen für UN-Atomwaffenverbot

Nettetal Am 22. Januar tritt der UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Die Bundesregierung ist nicht dabei. Die Fraktionen im Nettetaler Rat positionieren sich zu dem Thema.

Worum geht es? Am 22. Januar tritt der UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Inzwischen haben 50 Staaten diesen völkerrechtlich bindenden Vertrag zur Ächtung der Atomwaffen ratifiziert, die Bundesregierung und die Atomwaffenmächte aber nicht. „Der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer Welt ohne Atomwaffen mit ihren katastrophalen, weitreichenden und langanhaltenden Folgen für Mensch und Umwelt. Im Ernstfall wären Städte und bewohnte Gebiete primäre Ziele eines atomaren Angriffes. Deshalb drücken wir bewusst und gemeinsam unsere Unterstützung für den Atomwaffenverbotsvertrag aus und schließen uns damit inzwischen schon mehr als 100 Städten, Landkreisen und Städteregionen in Deutschland an“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Fraktionsvorsitzenden Jürgen Boyxen (CDU), Guido Gahlings (Grüne), Renate Dyck (SPD), Hajo Siemes (WIN) und Johannes Peters (FDP).