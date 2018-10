Nettetal: Fünf Absolventen beenden erfolgreich Ausbildung bei der Stadtverwaltung

Ausbildung : Fünf Absolventen starten bei Nettetaler Stadtverwaltung

Bei der Stadt Nettetal haben fünf Nachwuchskräfte ihre Ausbildung beendet, zwei sind neu dabei. Foto: Stadt Nettetal

Bei der Stadt Nettetal haben in diesem Jahr fünf Nachwuchskräfte ihre Ausbildungen erfolgreich beendet und stehen der Stadtverwaltung ab sofort als Fachkräfte zur Verfügung. Die Stadtinspektoranwärter Lisa Rotering und Jonas Sagel (Bachelor of Arts) sowie Sarah Gey (Bachelor of Laws) schlossen ihr duales Studium ab, Isabell Bartholomei und Phillipe Andre Kober ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten.

