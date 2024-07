Bechluss in Nettetal Stadt führt eine Übernachtungssteuer ein

Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, einen Pauschalbetrag in Höhe von einem Euro pro Person pro Übernachtung zu erheben. Voraussetzung sei auch die Formulierung einer entsprechenden Satzung. Dabei sollen Ausnahmen oder Ermäßigungen für die Bereiche Schule und Sport berücksichtigt werden, etwas konkreter: Gemeint sind Übernachtungen in Gruppenunterkünften wie Jugendherberge oder Sport- und Erlebnisdorf des Landessportbundes, beide in Hinsbeck. Wichtig ist der Stadt auch, den Aufwand für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. So denke man über eine Steuererklärung und -erhebung in digitaler Form nach.