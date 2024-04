Viele Aktionen in Nettetal-Kaldenkirchen Frühlingsfest sorgte wieder für volle Innenstadt

An den Modenschauen am Sonntag ab 14 Uhr beteiligten sich vier Kaldenkirchener Einzelhändler: Los ging es am Modehaus Schouren, danach zeigte Manu’s am Kirchplatz die neue Kollektion, weiter ging es am Wunderwerk Store Nettetal. Den Abschluss der Shows gab es bei der Hochzeitsfee. Die Schauen locken jedes Jahr viele Zuschauer an und waren auch an diesem Wochenende gut besucht. Schließlich kann in Kaldenkirchen bei dieser Gelegenheit mit einem kurzen Bummel, dem „Fashion Walk“, viel unterschiedliche Mode besichtigt werden.