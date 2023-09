Ehemaliger Gemeindedirektor von Hinsbeck Ernst Herfs feiert 100. Geburtstag

Mit der Bildung der Stadt Nettetal wurde er ihr Beigeordneter, mit dem Geschäftsbereich Schulamt, Jugend- und Sozialamt sowie Ordnungs- und Meldeamt. Einer der Höhepunkte dieser Zeit war für ihn der Bau der Werner-Jaeger-Halle, die damals nach dem Willen der Stadt Lobberich zunächst nur als Aula ausgebaut werden sollte. Herfs sorgte mit dafür, dass die Pläne geändert und das Haus zum Theater erweitert wurde. „Ich bin froh, dass dieses architektonisch interessante Gebäude renoviert wird und damit erhalten bleibt“, betont er. Nach zwölf Jahren als Beigeordneter ging er am 17. April 1982 in den Ruhestand. Herfs lebt weiterhin in seinem Haus in Hinsbeck. Seit dem Tod seiner Frau kehrt er, um den Kontakt zu seinen Mitmenschen zu erhalten, täglich zum Essen in Restaurants der Umgebung ein.