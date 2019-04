Nettetal : Fridays for Müll sammeln

Friday for future WJG SchŸler sammeln MŸll rund um den Krickenbecker Seen im Bild die Klasse 5b. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Die Fünftklässler des Werner-Jaeger-Gymnasiums in Nettetal-Lobberich haben sich am Freitagvormittag an der europaweiten Initiative „Let’s clean up Europe“ beteiligt. Die rund 100 Schüler sammelten an drei Punkten an den Krickenbecker Seen Müll – insgesamt jeweils sechs bis sieben Säcke voll Flaschen, alter Autoreifen und anderem Unrat.

