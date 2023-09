Demonstration in Nettetal Klimaretter auch in Lobberich unterwegs

Ganz schön eingespannt waren die Anhänger der Nettetaler Ortsgruppe von Fridays For Future. Bevor sie am frühen Freitagabend in Lobberich durch die Innenstadt zogen, waren Vertreter aus Nettetal bereits am Nachmittag in Viersen aktiv gewesen. In Nettetal hatten sie Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) zu einem Interview eingeladen. Mit dieser Demonstration wollten die Organisatoren unter anderem, dass Druck auf die Politik für eine konsequente Energiewende und einen besseren ÖPNV ausgeübt wird. Der Staat müsse dafür sorgen, dass es einfach sei, klimafreundlich zu leben, so FFF-Aktivist Lukas Langer.