Vorfälle vor Kitas in Nettetal „Du bist jetzt mein Kind, du siehst deine Mutter nie mehr“

Eine 44-jährige Frau, die in den vergangenen Wochen mehrfach Kindergartenkinder in Nettetal angesprochen haben soll, befindet sich derzeit in der Psychiatrie. Sie soll auch versucht haben, Kinder unberechtigt aus der Kita abzuholen. Die Vorfälle ereigneten sich im Stadtteil Lobberich, erklärte ein Sprecher der Stadt Nettetal auf Anfrage.