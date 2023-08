Am Wittsee in Nettetal Freier Eintritt zum Kino-Open-Air zu gewinnen

In den vergangenen beiden Jahren haben die Nettetaler Gerd Wagner und Jan Venten Open-Air-Kinoabende am Ufer des Wittsees organisiert. Im Sommer 2023 springen die Nettetaler Stadtwerke und das Stadtmarketing als Veranstalter ein. Sie sorgen für drei Abende mit Kino unter freiem Himmel auf der Wiese am Restaurant De Wittsee. Der erste Film wird am Freitag, 1. September, gezeigt und heißt „Einfach mal was Schönes“. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, der Film läuft bei Einbruch der Dunkelheit (voraussichtlich gegen 21 Uhr) an. Wir verlosen zu dieser Vorstellung von „Einfach mal was Schönes“ dreimal freien Eintritt für jeweils zwei Personen.