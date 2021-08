Nachruf : Der Nettetaler Fotograf Willi Faahsen ist tot

Nettetal Der Nettetaler Fotograf Willi Faahsen ist im Alter von fast 87 Jahren in Hinsbeck gestorben. Der technische Zeichner hatte in den 1960er Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht.

Willi Faahsen, Fotograf in Nettetal, ist im Alter von nahezu 87 Jahren in Hinsbeck gestorben. Der gebürtige Kaldenkirchener, der als technischer Zeichner bei der Kreisverwaltung in Kempen arbeitete, machte sein Hobby Fotografieren in den 1960er Jahren zum Beruf. Er arbeitete zunächst als Fotojournalist für die Westdeutsche Zeitung in Kempen und die Grenzland-Nachrichten in Lobberich, war dann aber immer häufiger als Fotograf für Wirtschaftswerbung gefragt. Dazu hatte er in Hinsbeck-Hombergen einen alten Bauernhof umgebaut und aus der Scheune ein Atelier gemacht. 1981 wurde er vom damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau mit dem Staatspreis in der Kategorie Fotografie ausgezeichnet.