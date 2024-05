Ausstellung in Nettetal Hein Dormels, der Bäcker mit den 25.600 Dias

Info

Museum Seit 2022 zeigt das Dorfmuseum des VVV Hinsbeck eine in sechs Jahren zusammengestellte Ausstellung über das Leben und Arbeiten in einem Dorf. Darin werden nicht nur die Vereine und Institutionen des Ortes sowie bedeutende Verantwortliche aus Politik und Kirche gezeigt, sondern auch das tägliche Leben in Haus und Hof sowie in den damaligen handwerklichen Berufen. Letzteres wird alljährlich um einen Handwerksberuf erweitert. Darüber hinaus wird jährlich eine Wechselausstellung Themen gezeigt.

Adresse Das Dorfmuseum befindet sich unter der Turnhalle des Schulzentrums „Auf der Schomm“. Die Ausstellung ist bis einschließlich Oktober jeweils am ersten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 17 Uhr zu besichtigen. Darüber hinaus bietet das Museumsteam nach Anmeldung Führungen an. Kontakt dafür Telefon 02158 2293 oder 02153 6401 oder per Internet unter www.vvvhinsbeck.de