Kultur in Nettetal : Footprints begeisterten das Publikum im Zirkuszelt

Nettetal Die Musiker des Berliner Footprint Projects erfüllten das Zirkuszelt am Gelände der Jugendherberge Hinsbeck mit einem Klangteppich, der sich weit über das Zelt hinaus ausbreitete.

Was für ein starker Auftritt! Um diese Musik zu beschreiben, fehlt es fast an Worten. Die zehn Musiker des Berliner Footprint Projects erfüllten am Samstagabend das Zirkuszelt am Gelände der Jugendherberge Hinsbeck mit einem Klangteppich, der sich weit über das Zelt hinaus ausbreitete. Kein Wunder, wenn sich ein Trompeter, ein Posaunist, ein Saxofonist, ein Schlagzeuger, drei Gitarristen, ein Keyboarder, ein Beatboxer und eine Sängerin zusammentun, um sich leidenschaftlich der Musik hinzugeben.

Das Konzert gehörte zum vielfältigen Musik-Programm des Vereins Kulturkreises der Wirtschaft in Nettetal . Karl Fleuth aus dem Vorstand des Kulturkreises begrüßte die Gäste und versprach ihnen eine „besondere Gruppe“, die sie in eine schwungvolle Stimmung versetzen werde.

Die Musiker des Footprint Projects bezeichnen sich selbst als „High Power Brass ‘n‘ Beats Dance Orchester“. Der Name ist Programm: Mit einer unglaublichen Energie spielten sie sich durch den Abend, präsentierten Jazz, Funk, Soul, Rock. Die Tanzbarkeit ist gewünscht. Der Name Footprint drückt es aus: Die Zuhörer sollen ihre Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen.

Basis für die außergewöhnliche Musik ist die ungewöhnliche Zusammenstellung der Band. Wenn Max Gogolin, Anton Kowalski und Jonathan Steffen Trompete, Saxofon und Posaune erklingen und ein wenig sowohl an Weihnachten wie an Big Band denken lassen, verändert sich der Klang doch unvermittelt in dem Moment, in dem das Schlagzeug mit Aron Hentschel, die E-Gitarren von Max Feig, Lenny Hanselmann und Elias Lindermann, das Keyboard mit Moses Yoofee Vester und Rokhaya Niangs Gesang hinzukommen. Schnelle Wechsel in Rhythmus, Tempo und Stil verblüffen und sorgen für höchste Aufmerksamkeit der Zuhörer.