Verein in Nettetal Neuer Vorsitzender beim Kulturkreis, neuer Spielort fürs Konzert

er Kulturkreis der Wirtschaft in Nettetal im vorigen Jahr das geplante Konzert des Orchesters im Innenhof von Schloss Krickenbeck kurzfristig abgesagt. Nun wird ein neuer Versuch gewagt. Am Sonntag, 7. Juli, soll das Kammerorchester aus Essen erneut zum Konzert antreten – allerdings nicht auf Schloss Krickenbeck. „Terminbedingt“, so teilte der Kulturkreis mit, müsse der Auftritt in den Hof von Burg Bocholt verlegt werden. Auch die Uhrzeit habe sich geändert. Das Konzert startet diesmal erstmals schon um 11 Uhr als Sommer-Matinée.