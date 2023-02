Neue Herausforderung in Nettetal Flüchtlingshilfe braucht neue Helfer

Etwa 450 aus der Ukraine Geflüchtete leben derzeit in Nettetal – gälte es, nur sie zu unterstützen, hätte die Nettetaler Flüchtlingshilfe wohl schon genug zu tun. Doch neben den Ukrainern leben noch viele weitere Flüchtlinge aus anderen Ländern in der Stadt. Für den Verein, der sich seit 2015 dem Hilfe für Geflüchtete in Nettetal widmet, hört die Arbeit nicht auf. „Flüchtlingshilfe ist nicht nur Belastung, sondern eine Lebenserfahrung, die bereichert“, sagt gleichwohl Wilfried Niederbröcker, Mitgründer des Vereins. Seine Kollegen stimmen ihm zu: „Wir können nicht die Welt verändern aber wir können Hoffnung und ein bisschen Leben zurückgeben“, meint seine ehrenamtliche Mitstreiterin Jutta Schmitz. Und auch der Vereinsvorsitzende Ralf Schröder übernimmt das Ehrenamt mit viel Herzblut.