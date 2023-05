Bald Eröffnung in Nettetal Hanteln stemmen in der ehemaligen Disko Kings

Wenn sich am 29. Mai die große Doppeltür am Birkshof 2 in Kaldenkirchen öffnet, dürften zumindest Gäste der früheren Diskothek Kings staunen. Was einst der Notausgang der Disko war, ist zum Haupteingang geworden. Und wo man sich früher tanzend bewegte, ist jetzt Sport an Fitnessgeräten und in einem Freihantelbereich möglich. Innerhalb von knapp vier Monaten hat Bernd Wolf die Disko-Räume in ein Fitnessstudio umgebaut. „Das war schon ein Kraftakt. Ich war sieben Tage die Woche bis spät in die Nacht im Einsatz“, sagt Wolf.