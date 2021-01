Mann aus Nettetal steht vor Gericht : War Nettetaler Firmenchef Helfer bei Drogenproduktion?

Nettetal Ein Nettetaler und ein Gladbacher haben Chemikalien geordert und in die Niederlande verkauft. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Krefeld wussten die Angeklagten, dass mit ihren Grundstoffen Drogen hergestellt werden. Sie haben hohe Geldbeträge damit erwirtschaftet.

Ein Nettetaler muss sich vor dem Landgericht Krefeld verantworten. Dort verhandelt die zweite große Strafkammer am 29. Januar wegen des Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in einer Vielzahl von Fällen. Um 10 Uhr in Saal 167 stehen der 67 Jahre alte deutsche beziehungsweise polnische Angeklagte A. sowie der 55 Jahre alte deutsche Angeklagte B. aus Nettetal beziehungsweise Mönchengladbach vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft legt den beiden Angeklagten für den Zeitraum vom 6. September 2019 bis 14. Juli 2020 folgenden Sachverhalt zur Last: Der Angeklagte A. soll in seiner Funktion als Firmeninhaber Chemikalien in großen Mengen erworben haben, die er sodann in Kenntnis des Umstandes, dass diese zur Produktion von synthetischen Betäubungsmitteln verwendet werden sollten, an den Angeklagten B. verkauft haben soll. B. soll diese Chemikalien an eine Personengruppe in den Niederlanden weiterveräußert haben. Zweck war die Produktion von Betäubungsmitteln. Auf diesem Wege sei es der Gruppe in den Niederlanden möglich gewesen, insgesamt mindestens 13.750 Liter Amphetaminöl mit einem Wert von rund 16,5 Millionen Euro herzustellen. Der Angeklagte A. soll durch diese Geschäfte Erlöse in Höhe von 316.958,52 Euro und B. Erlöse in Höhe von 279.115,20 Euro erwirtschaftet haben.