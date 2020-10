Kulturleben in Nettetal : Konzert „Filmreif“: eine wunderbar leichte Stunde Livemusik

Nettetal Nette-Kultur lud zu einem besonderen Konzertabend mit Filmmusik-Highlights in die Aula der Realschule. Die drei Cellistinnen und der Pianist des Solina Cello-Ensembles machten das Live-Erlebnis zu einem besonderen Genuss.

Das in Bayern beheimatete Solino Cello Ensemble war zu Gast in der Aula der Realschule in Kaldenkirchen. Besonderer Dank gebührt der NetteKultur, die trotz der nur gerade mal 20 Zuhörer das Konzert stattfinden ließ. Diese aber erlebten in dieser intimen Atmosphäre fast ein Wohnzimmerkonzert. Das Ensemble besteht lediglich aus drei Violoncellistinnen, Katrin Banhierl, Lisa Pokorny und Amelie Voit, begleitet von Michael Gundlach am Klavier. Doch diese vier schafften es, schon nach wenigen Takten ihrer Arrangements die Bilder von „Star Wars“, „Pink Panther“ oder „Die wunderbare Welt der Amélie“ in die Köpfe der Zuhörer zu zaubern.