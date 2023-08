QR-Codes in Hinsbeck Jetzt begleiten Filme den Weg zu Nettetals früherem Galgen

Die große Informationstafel am breiten Wanderweg, der entlang des Kletterwaldes Niederrhein in die Hinsbecker Höhenzüge führt, gibt schon länger eine Einführung in das Thema der Gerichtsstätte Geer. Zu der geht es rechts ab, wie ein ebenfalls schon lange dort stehendes Hinweisschild verdeutlicht. Und doch punkten beide mit Neuheiten: Auf der Infotafel glänzt jetzt ein QR-Code und das Schild ziert ein Logo in Form eines Galgens mit dem Schriftzug „Historische Gerichtsstätte Geer“. Denn der gesamte etwa 3,5 Kilometer lange Rundweg mit seinen vier Stationen in Gestalt des Gerichtsplatzes, des Galgenbergs, der Geestekuhl und der Schöffenschlucht ist überarbeitet worden.