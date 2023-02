Borkenkäferbefall in Nettetal Kranke Fichtenallee bei Hinsbeck wird gefällt

Die trockenen und heißen Sommer der vergangenen Jahre, die Bäume anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer und Pilze machten, haben dafür gesorgt, dass die Stadt etliche kranke Bäume fällen musste. In 2021 waren es einer vom Baubetriebshof vorgelegten Bilanz zufolge im Stadtgebiet mehr als 120 kleinere und größere Bäume auf Spielplätzen, Friedhöfen, an Straßenrändern, in Parks und an öffentlichen Gebäuden. Zu geplanten Baumfällungen sowie Anträgen von Bürgern, die Fällen lassen wollen, wird die Baumkommission zurate gezogen. In dringenden Fällen – etwa wenn abgestorbene Bäume die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern gefährden – werden Fällungen vorab mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz, Guido Gahlings (Grüne), abgestimmt.