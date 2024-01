Zum Jahreswechsel in Nettetal Brände und ein Unfall – Feuerwehr hatte einiges zu tun

In der Neujahrsnacht gab es zwei Einsätze in Lobberich. Um 0.30 Uhr brannte an der Hein-Nicus-Straße eine Hecke. Diese war jedoch vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits weitestgehend gelöscht. Um 4.30 Uhr erreichte die Meldung „Wohnungsbrand“ die Löschzüge Lobberich und Breyell. In einem Mehrfamilienhaus an der Johann-Cleven-Straße hatten Bewohner Rauch und Brandgeruch wahrgenommen. Das Gebäude wurde kontrolliert, es konnte keine Brandursache für die Geruchsbelästigung festgestellt werden. „In der Gesamtübersicht kann man von einem ruhigen Einsatzaufkommen sprechen, da es sich um kleinere Einsätze handelte, bei denen keine Personenschäden zu verzeichnen waren“, so die Feuerwehr.