In Nettetal-Hinsbeck : Feuerwehr löscht Brand in Einfamilienhaus

Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: Günter Jungmann

Nettetal-Hinsbeck Ein Brand in einem Einfamilienhaus an der Schloßstraße in Nettetal-Hinsbeck hat am Sonntag, 9. Oktober, einen größeren Einsatz der Nettetaler Feuerwehr ausgelöst.

Die Einsatzkräfte waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gegen 16.20 Uhr alarmiert worden. Als die Helfer am Brandort eintrafen, seien bereits keine Bewohner mehr in dem Haus gewesen. Die Wehr brachte das Feuer so schnell unter Kontrolle, dass gegen 18 Uhr nur noch – freilich umfangreiche – Nachlöscharbeiten nötig waren.

Im Einsatz waren die Löschzüge Lobberich, Leuth, Breyell und Hinsbeck mit ungefähr 60 Helfern und 16 Fahrzeugen. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Diese zu ermitteln ist Sache der Polizei.

