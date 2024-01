Problem in Nettetal Werktags ist die Feuerwehr schwach besetzt

Der Entwurf des Brandschutzbedarfsplans enthält einige Ideen, wie die Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehr entlastet werden könnten. Eine davon ist ein neu zu schaffendes Service Center Brand- und Bevölkerungsschutz. Das Konzept hinter dieser Bezeichnung: Montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 16.30, also wenn viele außerhalb des Stadtgebiets berufstätigen Feuerwehrleute nicht so schnell greifbar sind, soll eine spezielle, am Feuerwehrgerätehaus Lobberich stationierte Tagesbereitschaft alle kleineren Einsätze abarbeiten – beispielsweise Tragehilfe für den Rettungsdienst und Beseitigung von Ölspuren. Dafür soll im Jahr 2024 ein kleines Einsatzfahrzeug angeschafft und mit Gerätewarten besetzt werden, die nicht am Feuerwehrgerätehaus Lobbericht untergebracht sind und tagsüber in den Gerätehäusern kleine Wartungs- und Reparaturarbeiten ausführen.