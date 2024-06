Aufruf zu mehr Selbsthilfe Feuerwehr Nettetal brach viele Einsätze bei Unwetter ab

Es war ein Unwetter, wie es die Nettetaler schon lange nicht erlebt hatten, und auch für die Freiwillige Feuerwehr in der Stadt bedeutete die Nacht zum 3. Mai Ausnahmezustand. Weil ungewöhnlich starker Regen auf Nettetal niederging, wurden die Löschzüge in insgesamt 181 Fällen alarmiert und zu Hilfe gerufen. Eine Zahl, die binnen Kurzem nicht zu bewältigen ist – und in etlichen Fällen eigentlich auch gar nicht bewältigt werden musste. Das geht zumindest aus einem Bericht hervor, den die Stadtverwaltung für den Hauptausschuss des Rates erarbeitet hat. Darin heißt es: „In rund 50 Prozent der Alarmierungen, in denen es um ,Eingedrungenes Wasser in private Gebäude’ ging, konnten Maßnahmen durch die Feuerwehr vor Ort überhaupt nicht getroffen werden. Größtenteils war der Wasserstand in den jeweiligen Gebäuden für den Einsatz der bei der Feuerwehr vorgehaltenen (großen) Tauchpumpen schlicht zu niedrig. Teilweise hatten sich Gebäudeeigentümer und –bewohner bei Eintreffen der Feuerwehr auch bereits mit eigenen Pumpen beholfen, so dass ein Einsatz der Feuerwehr schlussendlich nicht mehr nötig war und abgebrochen wurde.“