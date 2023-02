Feuerwehr löscht in Nettetal Brandstiftung? Holzhütte am See stand in Flammen

Nettetal-Leuth · Wieder ein Fall, in dem wahrscheinlich Brandstifter am Werk waren: Am De Wittsee stand eine Holzhütte in Flammen. Wie zuvor an einem Supermarkt in Kaldenkirchen wurde das Feuer vermutlich gelegt.

28.02.2023, 13:49 Uhr

Die Feuerwehr löschte bereits, als die Polizei eintraf. Foto: dpa/Carsten Rehder

Brandstiftung war vermutlich die Ursache eines Feuers, das am Montag, 27. Februar, gegen 23.50 Uhr in einer Holzhütte an der Straße „Am Wittsee“ in Leuth loderte. Die Polizei zumindest schließt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine Selbstentzündung aus. Beim Eintreffen des Polizei-Streifenteams war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnte den Brand vollständig löschen. Bereits am Tag zuvor beim Brand eines Kartons vor dem Rolltor eines Supermarktes in Kaldenkirchen schloss die Polizei Brandstiftung nicht aus. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, sollten sich unter der Rufnummer 02162 3770 melden.

(RP)