Brand in Lobberich : Feuer in ehemaliger Shishabar

Lobberich In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste die Feuerwehr zur Breyeller Straße in Lobberich ausrücken. Dort brannte die schon länger leerstehende ehemalige Shishabar. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

In einer derzeit leer stehenden ehemaligen Shishabar an der Breyeller Straße in Nettetal-Lobberich ist am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Zur Brandbekämpfung alarmierte die Leitstelle die zuständigen Löschzuge Lobberich und Breyell, die mit acht Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften ausrückten. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus. Vom Gebäude ist bekannt, dass sich dort immer wieder Obdachlose aufhalten, die auch dort übernachten. Bei den Löscharbeiten wurde aber niemand dort angetroffen, niemand wurde verletzt. Verdächtige Beobachtungen sollen der Polizei gemeldet werden: 02162 3770.