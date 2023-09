Stadtgespräch Nettetal Feste feiern und mehr mithilfe von Fördervereinen

Bei einem Tag der offenen Tür mit Elternfest konnten sich Besucher in der Gemeinschaftsgrundschule Lobberich das frisch eröffnete „grüne Klassenzimmer“ anschauen. Konrektor Jörn Alker zerschnitt zur Eröffnung mit einem Schüler ein Band. Das Zimmer liegt im Innenhof der Gemeinschaftsgrundschule. Umgeben von Beeten, Sträuchern und Bäumen des Schulgartens soll es eine schattige Oase der Ruhe sein. Finanziert wurde das „grüne Klassenzimmer“ vom Förderverein und der Stadt Nettetal. Mit angepackt haben aber auch viele Eltern und die Firma Garten- und Landschaftsbau Lemkens, die den Rindenmulch verteilte und die Bänke an die richtige Stelle trug. Die Kinder und Lehrer der GGS Lobberich haben ihr neues Klassenzimmer schnell angenommen. Vor allem bei heißen Temperaturen ist das Lernen unter freiem Himmel angenehmer als im normalen Klassenraum. Auch die Nähe zu Tieren und Pflanzen kann für Exkursionen im Sachunterricht genutzt, denn im eigenen Schulgarten werden Obst und Gemüse angebaut. Wie viel Spaß das Lernen an der frischen Luft macht, konnten die Vorschulkinder beim Tag der offenen Tür beim Bemalen von Steinen ausprobieren.