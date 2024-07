Für Kinder und Jugendliche in Nettetal Auf der Suche nach Wasserlebewesen in der Nette

Dann ist es endlich soweit. Martin und Esmann geben die Keschereinweisung. „Immer daran denken, vorsichtig mit den Tieren umgehen und den Kescher nicht loslassen, denn sonst schwimmt er in der Nette weg“, mahnt Esmann an. Allgemeines Nicken, dann heißt es für die Kinder Turnschuhe ausziehen und rein in die Gummistiefel. In Kleingruppen von zwei bis drei Kindern geht es mit Kescher und Becherlupe an oder auch in die Nette. Unter den wachsamen Augen von Esmann und Martin wird gekeschert. Immer wieder kommen die jungen Forscher mit ihren Becherlupen zur Forscherstation, um anhand der Karten und Hefte zu bestimmen, was sie gerade in der Nette gefunden haben, um es danach in die große wassergefüllte Wanne zu setzen. Wassertier-Steckbriefe werden ausgefüllt.