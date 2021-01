Straßennetz in Nettetal : Feldwege als Schleichwege genutzt

Nettetal Viele Autofahrer nutzen zwischen Lobberich und Sassenfeld Feldwege als Abkürzung. Politik und Verwaltung haben dieser Entwicklung bisher wenig entgegenzusetzen. Die zunehmende Disziplinlosigkeit macht Beobachter ratlos.

Aktuell kommen wieder Klagen aus Lobberich auf, die aber nicht neu sind, sondern seit Jahren diskutiert werden. Es geht um den Feldweg in der Verlängerung des Sassenfelder Kirchweges Richtung Sassenfeld. Ein Holzwegweiser zeigt dort den NABU-Naturschutzhof an. Am Ende des Kirchweges, an der Einmündung der Karl-Egmont-Straße steht ein eindeutiges Schild: Verbot der Durchfahrt für Automobile und Motorräder. Darunter das Zusatzschild „Landwirtschaftlicher Verkehr frei“. Das lässt nicht mal Anliegerverkehr zu.

Der Feldweg in der Verlängerung vom Sassenfelder Kirchweg ist nur ein Beispiel von vielen. Wir wollen wissen, welche Beobachtungen unsere Leser machen. Welche Feldwege, die als Schleichwege benutzt werden, sind Ihnen in Nettetal aufgefallen? Welche Konflikte zwischen Landwirten, Radfahrern oder Hundebesitzern haben Sie in Nettetal erlebt? Schreiben Sie an nettetal@rheinische-post.de

Ortsvorsteher Harald Post kennt das Problem: „Die Klagen sind richtig. Dort ist Durchgangsverkehr nicht zulässig.“ Auch die parallel führende Straße Rosental sei stark frequentiert, etwa um einen Tennisplatz anzufahren. Post kennt auch die Bemühungen des Ordnungsamtes vor Ort. Raser wurden bei den Messungen nicht erwischt. Eine verkehrswidrige Nutzung sehe auch das Ordnungsamt, aber keine hohe Frequenz. Messungen in der Tempo-30-Zone im Sassenfelder Kirchweg zwischen Karl-Egmont-Straße und Krankenhaus hätten nur geringfügige Überschreitungen der Höchstgeschwindkeit ergeben. 85 Prozent der gemessenen Wagen hätten je nach Fahrtrichtung Werte zwischen 32 und 34 Kilometer in der Stunde erreicht, heißt es in einer Email an eine Anwohnerin. Der maximale Wert in Fahrtrichtung Lobberich lag bei 63 km/h und wurde von einem PKW erreicht und in Gegenrichtung bei 77 km/h, und wurde von einem Transporter erreicht. Da das Unfallgeschehen im Straßenverlauf der Messstelle auch weiterhin unauffällig sei, würden keine weiteren verkehrsregelnden Maßnahmen geplant.