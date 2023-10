Testfahrt mit dem Piloten Das ist Nettetals neuer Hightech-Straßenfeger

Fahrzeuge hat Stefan Cappel schon so einige gesteuert, nicht nur Autos und Schlepper. „Bei der Bundeswehr bin ich auch Panzer gefahren. Aber das hilft hierbei gar nicht“, sagt der 59-Jährige. Cappels Blick ist geheftet auf eine große runde Bürste mit metallenen Borsten, die auf der linken Seite seines Sichtfelds entlang eines Bordsteins auf dem Baubetriebshof rotiert. Ein solches Accessoire hat kein gewöhnliches Auto, und auch bei der Bundeswehr dürfte es bis zur Einführung eines Kehr-Panzers noch dauern. Mithin hat Cappel eine eintägige Einweisung absolvieren müssen, damit er den Job als Haupt-Fahrer für die neue Kehrmaschine der Stadt Nettetal übernehmen konnte. Ein Gefährt, das es in sich hat: Bordcomputer, Bildschirm, Joysticks und jede Menge Knöpfe und Schalter – es gab in der Luftfahrt Zeiten, in denen Piloten mit weniger auskommen mussten.