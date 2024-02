Projekte in Hinsbeck und Kaldenkirchen Nettetal bekommt fast 900.000 Euro für zwei Radwege

In Zeiten, in denen man einerseits große Pläne hat, dummerweise aber sparen muss, sind solche Nachrichten willkommen. Für die Verbesserung der Radwege-Infrakstruktur im Westkreis stelle das Land Nordrhein-Westfalen Geld zur Verfügung, teilte Landesfinanzminister Marcus Optendrenk (CDU) jetzt mit. „In Nettetal werden zwei wichtige Maßnahmen mit jeweils mehr als 400.000 Euro gefördert: der „Neuausbau Radweg Kleinbahntrasse“ in Kaldenkirchen (427.100 Euro) und die Sanierung und Verbesserung des Radweges an der Krickenbecker Allee in Hinsbeck (414.000 Euro). Die Landesförderung umfasst in der Regel 85 Prozent der geplanten Gesamtausgaben“, hieß die Botschaft des Ministeriums von Optendrenk an dessen Heimatstadt. Entsprechend entzückt ist man im Rathaus. „Mit unserem Mobilitätskonzept setzen wir Stück für Stück Verbesserungen im Radwegenetz um. Ich freue mich, dass wir an dieser Stelle eine erhebliche Förderung vom Land erhalten“, sagt Bürgermeister Christian Küsters (Grüne).