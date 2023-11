Angebot in Nettetal Familienzentrum lädt zum Elterntreff ein

Das Familienzentrum Bongartzstift an der Mühlenstraße 20 bietet einen Elterntreff für alle interessierten Eltern in Nettetal an. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen am Nachmittag oder einem kleinen Frühstück am Vormittag haben sie Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und sich untereinander austauschen. Der nächste Elterntreff findet am Freitag, 17. November, von 9 bis 11 Uhr statt. Begleitet wird er von Mitarbeiterin Silke Mertens, finanziert wird er vollständig vom Familienzentrum.