Brauchtum in Nettetal Wie Familie Amende den Karnevalszug rettete

Es war eigentlich eine Personalie in einem Verein, doch sie hätte beinahe auch Folgen für viele andere Hinsbecker gehabt: Wegen eines Wechsels im Vorstand an der Spitze der Karnevals-Gesellschaft Hinsbecker Jüüten (KGHJ) drohte der geplante Karnevalsumzug 2024 im Bergdorf auszufallen. Denn auch das Hinsbecker Karnevals-Komitee (KKH) sah keine Möglichkeit, die jecke Sause kurzfristig zu organisieren. Karneval in Hinsbeck ohne Umzug also? „Das geht gar nicht“, sagt Markus Amende, früherer Vorsitzender des KKH und leidenschaftlicher Karnevalist. Kurzerhand hat er mit Unterstützung seiner Familie die Planung und Organisation des Zuges in die Hand genommen. Und nicht nur das, er beteiligt sich auch an den Kosten.