Beliebtes Angebot in Nettetal Schlemmer-Touren zum Spargel starten wieder

Es waren in früheren Jahren schon einmal mehr Nettetaler Spargel-Bauern und Gastronomen, die sich zwecks Werbung für das beliebte Produkt aus der Region zum Verbund Nettespargel zusammengeschlossen haben. Jeweils vier Vertreter jeder Sparte sind heute noch mit an Bord und setzen im Mai und Juni die Tradition der „Fahrrad-Schlemmertour“ fort. Wer mitradelt, erlebt nicht nur die niederrheinische Landschaft der Seenstadt, geführt von Edgar Ballis vom Verein Niederrhein Lobberich. Bei jeder der beiden Touren wird jeweils ein Bauernhof besucht, um sich beim Erzeuger der Leckerei zu informieren, und es wird ein Restaurant besucht, in dem es ein Drei-Gänge-Menü gibt – selbstredend mit Spargel.