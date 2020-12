Festnahme am Bahnhof in Nettetal-Breyell : Fahrgast will Taxi nicht bezahlen und wird rabiat

Fahrgast will Taxi nicht bezahlen und wird rabiat

Festnahme am Bahnhof in Nettetal-Breyell

Die Polizei nahm einen 36-jährigen Mann am Breyeller Bahnhof fest. Er und ein Taxifahrer waren aneinander geraten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Nettetal Durch die schnelle Präsenz der Bundespolizei gelang die Festnahme eines 36-Jährigen, der einen Taxifahrer anging. Sein Fahrgast wollte den Preis für die Fahrt mit dem Taxi nicht bezahlen. Er wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Gemeinsam mit Kollegen der Bundespolizei ist der Polizei Viersen die Festnahme eines 36-jährigen Polen am Bahnhof Breyell gelungen. Der Verdächtige wurde dem Haftrichter in Krefeld vorgeführt. Ein Taxifahrer hatte am Donnerstag gegen 18 Uhr die Polizei über Notruf verständigt, da ein Taxigast nicht habe zahlen wollen und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.