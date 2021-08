Baustelle auf der A61 Richtung Koblenz : Fahrbahn der A61 bei Kaldenkirchen wird erneuert

Wegen einer Fahrbahnerneuerung auf der A61 Richtung Koblenz gibt es in Höhe von Kaldenkirchen Fahrbahnverengungen und Umleitungen. Foto: dpa/Jan Woitas

Nettetal Die Autobahn GmbH Rheinland erneuert auf der A61 Richtung Koblenz die Fahrbahndecke. Bei den Bauarbeiten an drei Tagen steht nur eine Fahrbahn von zwei zur Verfügung.

(hb) Von Freitag, 6. August, 19 Uhr, bis Montag, 9. August, 6 Uhr, steht auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Kaldenkirchen und Kaldenkirchen-Süd nur eine von zwei Fahrspuren zur Verfügung. Zudem kommt es zu zwei Sperrungen:

An der Anschlussstelle Kaldenkirchen ist keine Abfahrt von der A61 aus Venlo kommend möglich. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Kaldenkirchen-Süd wird eingerichtet. An der Anschlussstelle Kaldenkirchen-Süd ist keine Auffahrt auf die A61 nach Koblenz möglich (Umleitung über die Anschlussstelle Kaldenkirchen). Die Autobahn GmbH Rheinland repariert in dieser Zeit die Fahrbahn. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und können deshalb kurzfristig verschoben werden.