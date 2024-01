Wanderung entlang der Nette Experte lüftet Biber-Geheimnisse

Gerade in den Raunächten, die von Weihnachten bis zu den Heiligen Drei Königen gehen, wächst an Ufern und im Wasser nicht mehr viel. Der Biber geht dann vermehrt an Bäume heran. Dort will er an Zucker und Mineralien gelangen, die in den Baumadern unter der Rinde nach oben ins Geäst transportiert werden. Damit ernährt er sich.