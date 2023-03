Aktion in Nettetal-Breyell Ex-Spieler von Borussia Mönchengladbach trainieren Grundschüler

Ein Blick in die Turnhalle zeigt: Die Kinder freuen sich riesig über den Besuch der Profis. Noch bevor das „Kopf-Hand-Spiel“ startete, haben sie sich gemeinsam mit Klinkert aufgewärmt. „Arme kreisen, rückwärts laufen“, gab er vor. Die Kinder befolgten seine Anweisungen konzentriert. „Jetzt langsam auslaufen. Einatmen und Ausatmen!“ Mia (10) kam leicht aus der Puste: „Ich bin echt aufgeregt. Ich kenne die Profis von meinem Vater“, sagt sie. Am meisten freut sie sich, von den Fußballerin echte „Profi-Tipps“ zu bekommen. Auch Fabian (8) ist von der Sporteinheit begeistert: „Es macht sehr viel Spaß“ sagt er und fügt an: „Die Profis sind echt nett.“