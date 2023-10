Mit neuer Agentur Ex-Prinzessin beschert Nettetal ein weiteres Konzert-Format

Die Idee ist so einfach wie genial: Bringe acht verschiedene Profi-Musiker, von denen manche schon mit Stars wie Sting, Elton John oder Udo Lindenberg auf der Bühne standen, zusammen und lasse sie gemeinsam beliebte Songs aus Rock und Pop interpretieren. Der Saxophonist Wolf Codera hat daraus „Session Possible“ gemacht und tourt damit durch die Lande. Jeder Abend ist neu, stets kommen andere Musiker zusammen, die Setliste steht erst kurz vor der Probe fest. Codera will eben mehr als nur eine Coverband auf die Bühne stellen. Jetzt kommt „Session Possible“ nach Nettetal, am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr beginnt die Session im Seerosensaal in Lobberich, nach der Corona-Pause erst zum zweiten Mal. Veranstalterin ist die ehemalige Stadtprinzessin Silvia Schmidt, Geschäftsführerin der Inspiring Music Events GmbH.